Analisten terughoudend na resultaten Tesla

Het aandeel Tesla is donderdag op Wall Street bijna 10% hoger gesloten, nadat de fabrikant van elektrische voertuigen de ramingen van analisten over het afgelopen kwartaal opnieuw had verslagen. Maar het tweede kwartaal van het bedrijf was niet sterk genoeg om sommige analisten op andere gedachten te brengen.

Tesla rapporteerde woensdagavond over het tweede kwartaal een aangepaste winst per aandeel van $2,27. De consensus op Wall Street lag dichter bij $1,80 per aandeel. Het was de zesde keer op rij dat het bedrijf de verwachtingen versloeg.

Cowen-analist Jeffrey Osborne was echter niet zo onder de indruk. Hij stelt dat Tesla lagere bedrijfskosten en belastingtarieven rapporteerde dan hij had verwacht. Maar Osborne had liever betere brutomarges gezien.

Bovendien denkt hij dat de Tesla-aandelen niet veel van hun plaats zullen komen, totdat beleggers een beter gevoel hebben over de productieverhogingen in de nieuwe fabrieken in Berlijn en Texas.

Osborne heeft een onveranderd houdenadvies voor het aandeel Tesla. Datzelfde geldt voor Berenberg-analist Adrian Yanoshik.

Verbetering winstmarge

Yanoshik ging in zijn onderzoeksrapport na de resultaten in op de productieverhoging. Hij verwacht een verbetering van de winstmarge in het derde kwartaal naarmate de productie in de nieuwe fabrieken toeneemt.

Yanoshik merkte ook ‘gestabiliseerde doorlooptijden’ op voor het Model Y. De kwestie van doorlooptijden is een bron van discussie geweest onder investeerders en analisten.

Het verlengen van de doorlooptijden, zelfs nu Tesla de prijzen tot nu toe met ongeveer 25% tot 30% heeft verhoogd in 2022, wordt gezien als een teken dat de vraag naar EV’s, en Tesla’s EV’s, rotsvast blijft. Afzwakkende of gestabiliseerde doorlooptijden zouden een slecht teken kunnen zijn als de economie vertraagt.

Geen zorgen over de vraag

CEO Elon Musk besprak de doorlooptijden tijdens de conference call van het bedrijf en merkte op dat Tesla lagere doorlooptijden wil. Hij herhaalde ook zijn overtuiging dat Tesla alle auto’s kan verkopen die het in de nabije toekomst kan maken. Musk lijkt zich hiermee geen zorgen te maken over de vraag naar Tesla’s.

Osborne heeft een koersdoel van $733 op het aandeel. Het koersdoel van Yanoshik is $833. Het aandeel sloot donderdag op $813.

