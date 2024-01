Analisten zien een hogere koers voor Apple

Apple staat onder druk door onbevestigde berichten in The New York Times dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een antitrustzaak voorbereidt.

Hete hangijzers zijn onder meer het exclusieve gebruik van iMessage en Apple Watch met Apple-apparaten. “Hoewel de aandelenkoers van Apple in 2023 met 48% is gestegen, zijn onze zorgen over de juridische risico’s van Apple de afgelopen maanden toegenomen”, schreef CFRA-analist Nick Rodelli.

Apple noteert 181,18 dollar ofwel 29,7 keer de winst over de afgelopen 12 maanden bij een weinig inspirerende dividend-yield van 0,5%.

Technisch is het aandeel doorgeschoten naar beneden. De koers staat beneden de ondergrens van de bandbreedte bij een RSI die overeenkomt met eerdere opgaande bewegingen.

Het gemiddelde koersdoel van analisten is 197 dollar met een uitloop naar 250 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19321 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht