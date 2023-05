Andrew McCormick (TRP): ‘Anticiperen op milde recessie’

Hoewel de Amerikaanse economie de renteverhogingen van de Federal Reserve en de recente onrust in het banksysteem opmerkelijk goed doorstaat sinds eind april, lijken de markten te verwachten dat de Amerikaanse economie later dit jaar abrupt in een diepe recessie terechtkomt, waardoor de Fed genoodzaakt zal zijn de rente voor het einde van 2023 te verlagen.

Hoewel de kans op een abrupte neergang van de Amerikaanse economie zeker is toegenomen sinds de plotselinge ineenstorting van Silicon Valley Bank in maart en de daaruit voortvloeiende zorgen over andere regionale banken, verwacht Andrew McCormick, Head of Global Fixed Income and CIO Fixed Income bij T. Rowe Price, dat de recessie relatief mild zal zijn. In deze situatie zou de Fed de rente tot het einde van het jaar ‘on hold’ kunnen zetten, waarbij de inflatie ruim boven de doelstelling van 2% van de centrale bank zou blijven, hoewel een opleving van de inflatie kan leiden tot nieuwe renteverhogingen.

Er zit nog volop liquiditeit in het systeem en de vraag naar leningen is laag en dalend. De kredietvoorwaarden worden echter strenger. Als de vraag naar leningen begint te stijgen, kunnen de strengere kredietvoorwaarden de toegang van bedrijven tot financiering beperken en tot een bescheiden recessie leiden.

Snelle aanpassingen van vooruitzichten veroorzaken Treasury-volatiliteit

In maart bereikte de ICE BofA MOVE Index, die de impliciete volatiliteit van de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties meet, het hoogste niveau sinds de wereldwijde financiële crisis en overtrof zelfs het hoge niveau aan het begin van de pandemie in 2020. Tegelijkertijd werd de rentecurve abrupt minder invers, waarbij het verschil tussen de 2- en 10-jaars rente op staatsobligaties van -106 basispunten (bp) in begin maart tot -39 bp later in de maand. Vanzelfsprekend pasten beleggers hun vooruitzichten ten aanzien van de recessie en de gevolgen ervan op het Fed-beleid snel aan.

Hoewel de MOVE-index sinds maart is gematigd, zullen zowel de rente als het verloop van de rentecurve waarschijnlijk vrij volatiel blijven naarmate dit proces voortduurt. McCormick denkt dat het wel 12 maanden kan duren voordat de inversie van de Treasury-rentecurve is verdwenen, waarna hij terugkeert naar een meer “normale” helling waarbij de kortetermijnrente lager is dan de langetermijnrente.

Kansen bij steiler wordende rentecurve

Veel van het voordeel van de duratie op korte termijn is al ingeprijsd te midden van de verwachtingen voor een diepe recessie. McCormick meent echter dat positioneren voor steiler wordende curve in het 5- tot 30-jarige segment van Amerikaanse staatsobligaties een aantrekkelijke kans biedt nu de federal funds rate zijn hoogste punt in deze economische cyclus bereikt.

Negatieve correlatie tussen obligaties en aandelen keert terug

McCormick gelooft dat de historische negatieve correlatie tussen obligaties en aandelen in de loop van dit jaar zal terugkeren. Dat zou een opluchting zijn voor beleggers die teleurgesteld zijn door de positieve correlatie die er in 2022 was, toen zowel vastrentende waarden als aandelen sterk daalden te midden van hoge inflatie en snelle verkrapping door de Fed. Hoewel de negatieve correlatie misschien niet zo sterk is als in het verleden, zou het de waarde van het handhaven van een allocatie in obligaties in een gediversifieerde portefeuille moeten helpen versterken.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18504 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht