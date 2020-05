Angstzweet AEX voor 2e coronagolf

De angst slaat weer toe op de aandelenmarkten. Het wordt een naargeestige dag in Europa.

Koersen staan onder druk door de vrees voor een tweede coronagolf. In de VS daalden daardoor gisteren de Dow Jones, S&P en Nasdaq met rond de 2%. De Russell werd met een verlies van 3,5% nog harder getroffen uit vrees dat kleinere bedrijven kwetsbaarder zijn voor de coronacrisis dan de grotere.

Grotere, exporterende bedrijven zijn in feite een mooie hedge, omdat zij hun afzet kunnen laten toenemen in herstellende regio’s.

Angst

Ook in Azië is men bang voor een tweede coronagolf. Preventie is het sleutelwoord in China. Mijn temperatuur wordt gecontroleerd als ik een ziekenhuis, warenhuis of parkeergarage in wil. Direct daarna moet je een appje laten zien op je telefoon. Heel lastig als de telefoon nog thuis ligt. Toegang wordt dan geweigerd. Azië is lager, maar niet dramatisch. Nikkei en Australië -0,8%, Shanghai -0,2% en onveranderd zijn Kospi en Hang Seng.

De handelsspanningen tussen China en de VS zijn een groeiende puist. Euro/yuan is opgelopen tot 7,7056. Euro/dollar 1,0852. Goud stabiel op 1.701,35. Brent -1,53% op 29,52 dollar. De oplopende voorraad in de VS weegt zwaarder dan de productieverlagingen van OPEC-lidstaten. Duitse Bunds +0,01 op min 0,51%. US Bonds -0,02 op 0,66%.

AEX

De AEX (520,44) staat in de premarket op een verlies van 1,5%. Punt van aandacht is de verslechtering van de trend van het voortschrijdend gemiddelde. RSI ligt er twijfelachtig bij.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14874 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht