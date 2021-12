Anh Lu (TRP): ‘China is cruciaal voor Azië’

De Aziatische economieën lijken goed gepositioneerd om in 2022 weer aan te trekken na de uitbraak van het deltavirus en de tragere vaccinatie-uitrol in sommige landen, met name in Zuidoost-Azië. Haperingen in de toeleveringsketen, die het wereldwijde economische herstel hebben verstoord, zullen naar verwachting tijdelijk zijn. Sommige Aziatische landen, zoals Singapore, Thailand en Zuid-Korea, versoepelen momenteel de beperkingen en stellen hun grenzen weer open. Het Aziatische toerisme zal zijn achterstand wellicht slechts langzaam inlopen omdat de Chinese toeristen wegblijven door de reisbeperkingen.

Anh Lu, Portfolio Manager, Asia ex‐Japan Equity Strategy, bij T. Rowe Price, blijft optimistisch over de economische vooruitzichten op langere termijn voor Azië. De huidige inflatiedruk in veel Aziatische landen is meer het gevolg van tijdelijke aanbodschokken in de voedings- en energiesector dan van een sterke binnenlandse vraag, wat betekent dat regionale centrale banken minder geneigd zijn om met monetaire verkrapping te reageren. De gunstigere inflatievooruitzichten voor Azië zijn het gevolg van het feit dat er in 2020 minder budgettaire stimuleringsmaatregelen ter bestrijding van de pandemie zijn genomen dan in de ontwikkelde economieën en dat de groei verder onder de trend is gedaald, waardoor de inflatie onder neerwaartse druk is komen te staan.

China is cruciaal voor Azië

Lu meent dat het einde van de huidige regelgevingscyclus in China nadert. China maakt cycli van beleidsveranderingen door en de moeilijkheid ligt in het voorspellen van de timing en de middelen waarmee de regering die veranderingen afdwingt. De nieuwe regelgeving in 2021 valt binnen het brede beleidskader dat China de afgelopen jaren duidelijk heeft gecommuniceerd.

Lu stelt dat de nieuwe regelgeving kan leiden tot een “reset” of consolidatie in de betrokken sectoren, waardoor mogelijk nieuwe beleggingskansen ontstaan. Zij gelooft niet dat de strenge regelgeving de Chinese aandelen “onbelegbaar” heeft gemaakt. Beijing wil de toekomstige groei van de betrokken sectoren niet doen ontsporen, maar juist meer in balans brengen met het ecosysteem en daarmee meer sociale stabiliteit realiseren..

Beleggingsvooruitzichten voor 2022

T. Rowe Price heeft zeven langetermijntrends geïdentificeerd die in de zoektocht naar beleggingskansen in Azië een belangrijke rol spelen:

1: China’s grotere nadruk op milieubescherming

2: Verbetering van de industriële infrastructuur

3: Demografische bonus: koopkracht van tweeverdieners zonder kinderen (DINK’s))

4: Chinese huishoudens diversifiëren hun spaargeld

5: China’s veranderende internet-ecosysteem

6: Importsubstitutie

7: Toenemende intraregionale handel

Veel van deze trends houden nauw verband met of zijn verweven met de grote beleidsverschuiving in China van een paar jaar geleden naar het concept van de “dubbele circulatie”, waarmee de Chinese groei minder afhankelijk moet worden van de export, en tegelijk de technologische innovatie en de binnenlandse bestedingen naar een hoger niveau moeten worden getild. Trend 3 hierboven is een positieve demografische ontwikkeling voor China en kan als een verrassing komen. Het aantal DINK’s in China zal in het volgende decennium naar schatting verviervoudigen en mogelijk het niveau van de VS bereiken. Lu denkt dat dit aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de consumptiepatronen, met hogere uitgaven voor luxeproducten en -diensten, onder meer op het gebied van lifestyle, gezondheid, vrije tijd en vermogensbeheer. Deze positieve impuls voor de consumptie zal zich naar verwachting vooral laten gelden voordat de negatieve impact van China’s vergrijzende demografie de overhand krijgt.

Na de correctie in China meent Lu dat de rendementsverwachtingen voor de markten in Azië aantrekkelijk zijn in vergelijking met andere markten. Regionale groeiaandelen zijn bijvoorbeeld opnieuw aantrekkelijk geprijsd. De waarderingen van veel groeibedrijven van hoge kwaliteit in Azië blijven in lijn met hun historische niveaus. Wel zijn er nog steeds grote waarderingsverschillen in bepaalde sectoren, zoals bij aandelen die naar verwachting zullen profiteren van de energietransitie.

Zuid-Korea

Het technologie gefocuste Zuid-Korea presteerde onlangs ondermaats toen de wereldwijde elektronicacyclus vertraagde en de bbp Q3-cijfers teleurstelden: de economie groeide slechts met 0,3% op jaarbasis – een veel trager tempo dan verwacht. De zwakke particuliere consumptie, die goed is voor de helft van het bbp van Zuid-Korea, en een daling van de investeringen in de bouw en de infrastructuur deden de robuuste export meer dan teniet.

India

India, de best presterende markt in het eerste tot derde kwartaal van 2021, is onlangs teruggevallen als gevolg van bezorgdheid bij beleggers over de hoge waarderingen en het signaal van de centrale bank om de liquiditeit te normaliseren. De verwachting dat de bedrijfswinsten in de komende kwartalen zullen opveren naarmate de situatie rond het coronavirus verbetert, is wellicht al ingeprijsd, maar de hogere energieprijzen zullen de marges van Indiase bedrijven naar verwachting schaden. India heeft de tweede golf van het coronavirus goed doorstaan en de winstverwachtingen van de bedrijven lijken behoorlijk, gesteund door het herstel in de vastgoedsector, de consumptie en de informatietechnologiediensten. De waarderingen zijn echter over het algemeen veeleisend en de inflatie zal in 2022 een belangrijk risico zijn om in de gaten te houden.

Risico’s

Naast verdere onverwachte beleidsverschuivingen in China zijn andere belangrijke regionale risico’s voor Azië in 2022 een nieuwe virusvariant die niet reageert op de huidige vaccins, een fout van de centrale banken die het monetaire beleid te vroeg verkrappen, oplopende geopolitieke spanningen tussen de VS en China en een ernstiger dan verwachte economische vertraging in China als gevolg van de vastgoedsector.

Geschreven door: Eddy Schekman

