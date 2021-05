Annexum: Nederlands Supermarkt Fonds haalt 37 miljoen euro op

Annexum, aanbieder van vastgoedfondsen voor particuliere beleggers, heeft binnen een week ruim 37 miljoen euro opgehaald.

Op deze emissie waarin de recent overgenomen Jumbo-panden zitten, hebben 400 particulieren zich ingetekend. Maar liefst 150 daarvan zijn nieuwe beleggers, die samen ruim 50% van de participaties hebben gekocht.

De emissie ging half mei van start. Klanten en prospects die geïnteresseerd waren konden vooraf een vrijblijvende reservering doen en kregen als eerste de gelegenheid hun reservering om te zetten naar een inschrijving. Alleen al met deze reserveringen werd de emissie voltekend.

Opvallend is de grote groep nieuwe beleggers die op het fonds is afgekomen. Deze groep heeft een gemiddelde leeftijd van 54 jaar, wat aansluit bij eerdere voorspellingen van Annexum-oprichter en -CEO Huib Boissevain: “De vraag naar beleggen in supermarktvastgoed is groot en blijft groeien. Wij zijn blij en trots om te zien dat ook de jongere belegger steeds beter zijn weg weet te vinden naar deze manier van investeren.”

In 2020 trok de aanbieder van vastgoedfondsen 75% meer nieuwe beleggers aan dan in 2019. Ten opzichte van 2018 is het aantal nieuwe beleggers vorig jaar zelfs verzesvoudigd. Annexum zet ook in de tweede helft van 2021 in op het aantrekken en aanbieden van (fondsen voor) supermarktvastgoed.

