Anton Brender (Candriam): ‘VS gaat meevallen’

Te midden van een koor van sombere economische verwachtingen ziet wereldwijd vermogensbeheerder Candriam een zachte landing in de VS als het meest waarschijnlijke scenario. De kans op een recessie in ’s werelds grootste economie is niet zo groot als vaak wordt aangenomen, meent Anton Brender, hoofdeconoom Candriam.

De inflatie lijkt wereldwijd een hoogtepunt te hebben bereikt, maar de centrale banken zijn nog steeds bezig met monetaire verkrapping, met het risico dat dit tot een wereldwijde recessie leidt. De wereldwijde productiecijfers wijzen al op een economische neergang, maar een lichtpuntje is dat de grondstoffenprijzen zijn gedaald. De econoom van Candriam is relatief optimistisch, vooral over de VS. Zij menen dat de Federal Reserve de inflatie in de komende twee jaar zou moeten kunnen beteugelen zonder de economie in een recessie te duwen. De Fed heeft goed aangedaan de particuliere vraag in de VS af te remmen.

Anton Brender: “De reden dat wij vrij optimistisch zijn over de VS is dat de sterke opleving van de lonen – vooral de lage – nu duidelijk is afgeremd zonder dat het werkloosheidscijfer omhoog ging. Dit werd mogelijk omdat de ‘Quits Rate’ in de VS, die na de heropening van de economie een hoge vlucht nam, nu is gaan dalen. De dynamiek op de arbeidsmarkt is minder gunstig geworden voor mensen die van baan willen veranderen.” De Fed is er tot dusver in geslaagd de looninflatie af te remmen zonder een recessie uit te lokken. De economen van Candriam verwachten dat de Fed haar beleidsrente begin volgend jaar met nog eens 100 basispunten zal verhogen.

Europa is zeer kwetsbaar voor een opleving van de aardgasprijzen.Volgens Anton Brender zal de ECB de rente verder moeten verhogen, wat in overeenstemming is met de marktverwachtingen dat de beleidsrente in 2023 een piek van 3% zal bereiken (momenteel 2%). Terwijl de hoge inflatie in Europa vooral het gevolg is van een aanbodschok, moet de ECB eventuele tweede-ronde-effecten voorkomen en tegelijkertijd vermijden dat de inflatieverwachtingen stijgen. De grootste onzekerheid in Europa is de ontwikkeling van de aardgasprijzen. Een prijssprong blijft een reële mogelijkheid, vooral als Rusland zijn leveringen volledig zou stopzetten..

Eddy Schekman

