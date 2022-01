Apple blijft goedkoop na koerssprong

Apple heeft flink meevallende cijfers gepubliceerd.

De winst per aandeel van 2,10 dollar is hoger dan de raming van 1,89 dollar en 25% meer dan een jaar geleden. De omzet van 124 miljard is hoger dan de raming van 119 miljard dollar en is 11% hoger. Volgens CEO Tim Cook is er geen tekort aan belangrijke processoren en neemt de spanning in de aanvoer af. Dat is voor de onderneming reden om positief naar de toekomst te kijken.

De koers van Apple steeg in de nabeurs met 5% naar 167,25 dollar. De geraamde koers/winst van 27,9 kan niet hoog worden genoemd.

( AAPL: 167.25 +8.03 (+5.04%) (cnbc.com) )

