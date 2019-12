Apple dit jaar sterkste stijging

Apple is dit jaar de sterkste stijger binnen de Dow Jones met een winst van 77% op 279,74 dollar.

Over de afgelopen 12 maanden is de winst 55%, wat ook beter is dan andere Dow-aandelen. Microsoft is nummer 2 op de ranglijst met een winst van 41,4%. De gemiddelde koersstijging van de 10 winnaars is 33,5%. Dat vraagt natuurlijk om een tegenreactie. De potentie van deze top-10 is een magere 1,7% tegen een risico van 40,2%. Het verschil geeft aan dat enige voorzichtigheid op z’n plaats is en dat vooral de grote namen het goed hebben gedaan, wat wijst op een terechte vlucht in kwaliteit.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

