Apple een aandeel dat niemand durft te verkopen

Apple heeft mooie kwartaalcijfers gepubliceerd, maar het aandeel (317,69 dollar) geeft aan dat veel beleggers al hadden gehoopt op een gunstige ontwikkeling.

Alle mogelijke indicatoren staan hoog. Wellicht dat deze nog even op dit niveau blijven vanwege het coronavirus, waardoor beleggers safe heavens verkiezen boven riskante potentie. Charttechnisch is Apple een ‘duur’ aandeel, maar er zullen niet veel beleggers zijn die afscheid van het aandeel durven en zullen nemen. De omzet van 91,8 miljard dollar was hoger dan de verwachtingen. De nettowinst steeg in de verslagperiode met 11% tot 22,2 miljard dollar. In China steeg de omzet met 3%. Abonnementen stegen met 17%. De winst per aandeel bedroeg 4,99 dollar tegen 4,18 dollar vorig jaar en een verwachting van 4,54 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14467 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht