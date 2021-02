Apple gaat samen met Kia een auto bouwen

Apple is op weg op een eigen auto te bouwen.

Om dat mogelijk te maken wil men samenwerken met Kia. Apple zou 3 miljard euro willen investeren in een fabriek in de VS en in Zuid-Korea. Kia gaat dan een Apple-auto bouwen die in 2024 op de weg moet komen. Beide bedrijven weigeren commentaar.

Analisten verwachten dat de winst per aandeel van Apple zal stijgen naar 4,42 dollar in 2021 van 3,28 dollar in 2020. Het aandeel staat op een hele stevige houden/kopen.

Het aandeel staat 112,08 euro in Duitsland ofwel 30,5 keer de winst per aandeel. Technische indicatoren staan hoog, maar die zijn voor een aandeel als Apple alleen belangrijk voor traders en koopjesjagers.

