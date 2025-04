Apple kan een herstelbeweging maken van $189 naar $212

VS-president Trump heeft smartphones, computers en andere elektronica gevrijwaard van de hoge Chinese invoerrechten boven de 20%.

In 2011 vertelde Steve Jobs, de overleden CEO van Apple, tijdens een diner met president Obama dat de productie van de iPhone in de VS niet zou terugkeren. Ondanks de veranderende leiderschapsposities blijft de ambitie voor een “Made in the USA” iPhone bestaan. Onlangs verdedigde het Witte Huis onder president Trump de “wederzijdse tarieven” en stelde dat de VS over de nodige arbeidskrachten en middelen beschikt om iPhones in eigen land te produceren. Echter, Apple CEO Tim Cook en anderen binnen het bedrijf hebben deze claim niet gesteund. Analisten betwijfelen de haalbaarheid van een Amerikaanse iPhone, met argumenten dat het onmogelijk of extreem duur zou zijn.

Analisten schatten dat de kosten voor een volledig Amerikaanse iPhone aanzienlijk hoger zouden zijn. Bank of America Securities schatte dat de prijs van de iPhone 16 Pro, die momenteel $1.199 kost, met 25% zou kunnen stijgen, wat het op ongeveer $1.500 zou brengen. Wedbush stelde zelfs dat de prijs tot $3.500 zou kunnen oplopen, waarbij geschat werd dat Apple $30 miljard nodig zou hebben om 10% van zijn toeleveringsketen naar de VS te verplaatsen.

Momenteel produceert Apple meer dan 80% van zijn producten in China, waar ze een belasting van 145% betalen bij invoer in de VS na de invoering van de tarieven door Trump. Experts wijzen op aanzienlijke uitdagingen voor een “Made in the USA” iPhone, zoals het vinden van een geschikte en betaalbare Amerikaanse arbeidskracht en de kosten van invoerbelastingen voor onderdelen.

Er is brede overeenstemming onder analisten dat het onwaarschijnlijk is dat Apple een Amerikaanse iPhone zal produceren. De arbeidskrachten in de VS zijn veel duurder dan in China, waar de productie van iPhones plaatsvindt onder omstandigheden die vaak onder vuur liggen. De minimumloon in Californië is $16,50 per uur, terwijl Chinese arbeiders tijdens de piekperiode slechts $3,63 per uur verdienen. De assemblage van een iPhone zou in de VS $200 kosten tegen nog geen $4 in China.

Tim Cook heeft ook gewezen op een tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de VS, vooral technische ingenieurs die nodig zijn voor de productieprocessen. Eerdere pogingen om productie naar de VS te verplaatsen, zoals de Foxconn-fabriek in Wisconsin, waren mislukt, en de meeste plannen zijn inmiddels opgegeven.

Ondanks de uitdagingen zijn er enkele succesverhalen, zoals de nieuwe fabriek van Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. in Arizona, die geavanceerde chips produceert voor Apple. Echter, de bredere droom van een volledig Amerikaanse iPhone lijkt nog steeds ver weg.

