Apple kan verder stijgen

De koers van Apple steeg gisteren met 2,3% naar 366,53 dollar. Wanneer komt de correctie?

Voor baissiers is het nog te vroeg om short te gaan en voor beleggers is het te vroeg om de aandelen met winst te verkopen. Grotere, belangrijke correcties doen zich bij Apple pas voor bij een RSI van boven de 85. De huidige stand van 74 is daar redelijk van verwijderd.

De koers/winst voor Apple is inmiddels flink opgelopen tot 28, waarmee het in lijn is komen te liggen van andere techreuzen als Microsoft (k/w 33) en Alphabet (29). De opgaande beweging van Apple wordt gestuwd door de aankondiging dat de onderneming eigen chips gaat ontwikkelen, waardoor gebruikers niet langer afhankelijk zijn een device.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 15008 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht