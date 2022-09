Apple kansrijk

Het is niets bijzonders dat Apple in deze periode van het jaar een nieuwe iPhone introduceert. Het is wel opmerkelijk dat de prijs in de VS niet wordt verhoogd.

Gebruikers van smartphones waren al aan het klagen over de hoge prijs voor een iPhone. Op een gegeven moment zijn technische verbeteringen nauwelijks waarneembaar. Accentverschuivingen in de kleuren de kleuren van de toestellen zijn leuk, maar zinloos als de smartphones verpakt zit in een hoesje. Verkoopcijfers zullen aangeven hoe willig de markt nog is.

Het is wel belangrijk dat Apple het aantal gebruikers van een iPhone niet ziet dalen. De groep wordt steeds belangrijker voor de verkoop van apps en – zo naar het schijnt – voor de verkoop van banners. Op mijn iPhone poppen ze op bij een activering van een app, maar ze zijn wel makkelijk weggedrukt. Het wordt anders als de apps dieper in je dagelijkse leven duiken met teksten als: zin in een kopje koffie, over 1.300 meter is er een Starbucks.

Apple staat in de nabeurs 0,9% hoger op 155,96 dollar. Sinds begin dit jaar is de koers met 12% gedaald. De koers/winst van 25 is niet overdreven hoog. In een mooi beursklimaat kan een succesvolle aanval worden gedaan op de 176 dollar.

