Apple komt met 3 nieuwe iPhone’s

Apple zal binnenkort 3 smartphones op de markt brengen met 5G. Een koersimpuls?

De nieuwe toestellen zullen een scherm hebben van 5,4 inch, 6,1 of 6,7 inch. Morgan Stanley verwacht dat door de nieuwe toestellen de groei dubbelcijferig zal zijn in 2021. Deze smartphones zijn belangrijk in een markt waarin mensen in grote getale thuis werken. Er wordt echter niet gesproken over een opvouwbare smartphone als de Surface Duo of de Samsung Fold. Waarom komt Apple niet met een hoesje voor de smartphone met een ingebouwd toetsenbord?

Het aandeel stond gisteren 1,2% hoger op 503,43 dollar. Dat komt neer op bijna 38 keer de winst. De technische indicatoren staan hoog. Echter, we zien vrijwel jaar een oplopende koers gedurende de laatste maanden van het jaar.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

