Apple komt met een eigen ChatGPT

Het is zo logisch als wat dat Apple ook met een ChatGPT komt.

Het zal alleen een versie zijn die door Apple zelf zal zijn ontwikkeld. Het krijgt volgens een bericht op CNBC de naam van Apple GPT. De chatversie zou volgende jaar op de markt komen. Het wordt dringen op de markt van chatprogramma’s.

Als gebruikelijk is Apple later met nieuwe ontwikkelingen, maar daar staat veelal een verbeterde kwaliteit tegenover. Een echt drama is het niet. ChatGPT staat nog in de kinderschoenen met het vele vallen en opstaan dat daarbij hoort.

Apple noteert 195,10 dollar. Dat is een ongekend hoog niveau. De chart geeft echter aan dat het aandeel toe is aan een versnelling van de opgaande beweging. Het aandeel heeft wel fundamentele impulsen nodig gezien de waardering van 33 keer de winst in een periode van een stijgende rente.

