Apple krijgt een zetje

Apple kan fundamenteel een zetje krijgen.

Een impuls gaat uit van de afzet van de iPhone. Producenten is gevraagd de productie op te schroeven. Dat is opvallend, omdat vrijwel zeker volgend jaar toestellen met 5G op de markt komen. Daarnaast wordt Apple Pay uitgebreid met kopen op afbetaling, ook dit wordt gedaan in samenwerking met Goldman Sachs.

Apple noteert in de VS 145,64 dollar ofwel 33 keer de winst. Die waardering is te rechtvaardigen zolang sprake is van een mooie groei. Daar lijkt het op.

Echter, de RSI beweegt zich op een niveau vergelijkbaar voorafgaand aan koerscorrecties in het verleden. Dat blijken altijd mooie koopmomenten te zijn geweest. Staffelen lijkt dus de aangewezen weg of puts schrijven door diegene die het op levering kan laten aankomen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16280 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht