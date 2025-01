Apple: kwaliteit verdient hogere waardering

Apple steeg gisteren nabeurs met 3,0% naar 244,75 dollar. Tegenover een tegenvallende afzet van iPhone staat een meevallende ontwikkeling van de groei van diensten.

Apple heeft moeite om groei uit zijn belangrijkste iPhone-eenheid te halen, maar de winstgevendheid stijgt dankzij een bloeiende dienstenbusiness. In het eerste kwartaal van het fiscale jaar rapporteerde Apple een recordgroeimarge van 46,9%, hoger dan de 46,6% die in maart 2024 werd genoteerd. De diensten omvatten onder andere aankopen in de App Store, advertenties, betalingen en abonnementen, die de afname van iPhone-verkopen en de verzadiging van de wereldwijde smartphonemarkt compenseren.

Apple’s CFO, Kevan Parekh, benadrukte tijdens de winstcall dat de dienstenbusiness de algehele marges van het bedrijf ten goede komt. In het huidige kwartaal verwacht Apple een brutomarge tussen 46,5% en 47,5%. iPhone-verkopen daalden met bijna 1% ten opzichte van het voorgaande jaar, vooral door zwakte in Groot-China, terwijl de totale omzet met bijna 4% steeg tot $124,3 miljard. De omzet uit diensten steeg met ongeveer 4% tot $26,34 miljard, wat nu ongeveer 21% van de totale omzet uitmaakt.

CEO Tim Cook benadrukte de focus op diensten, wat de kijk van Wall Street op Apple heeft veranderd van een apparaatgericht bedrijf naar een aanbieder van premium diensten. De brutomarge van het bedrijf is gestegen van 40% in 2021 naar een recordhoogte. Hierdoor heeft Apple zijn aandeelhouders kunnen blijven bedienen, met een stijging van 31% in het aandelenkoers vorig jaar. Analisten raden aan om aandelen te kopen, gezien de premiumwaardering die Apple verdient in de opkomende markt voor digitale diensten en generatieve AI.

Het aandeel noteert 32x de geraamde winst per aandeel. De chart biedt ruimte voor een verdere stijging, wellicht met succes een aanval op de oude high van 260 dollar.

