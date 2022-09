Apple mag te duur zijn

Apple wordt beoordeeld als één van de beste bedrijven ter wereld. De Visie van Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets bij IG.

Dankzij zijn sterke merknaam en zijn ecosysteem is Apple uitgegroeid tot een dominante speler in de technologiesector. En juist dat ecosysteem, een omgeving van geïntegreerde producten, maakt mensen nog meer betrokken en vertrouwd met de functionaliteiten die Apple te bieden heeft.

Apple wordt door menig kenner gezien als een van de beste bedrijven ter wereld. Nogal een gewaagde uitspraak maar de feiten en cijfers liegen niet. Als we alleen al kijken naar de gigantische cashpositie die ze hebben, het superieure managementteam, de zeer slimme uitgekiende marketingstrategie en het feit dat Apple een bewezen historie heeft van het overtreffen van de vaak hooggespannen verwachtingen zegt alles.

Paradepaardje de iPhone

De manier waarop Apple om kan gaan veranderingen in de markt is een blijk van daadkrachtige visie en uitvoering daarvan. Een voorbeeld daarvan is de manier waarop ze met een recessie om lijken te gaan. Zo beheerst Apple al lang de kunst van de “upsell” wat er op neerkomt klanten over te halen om te betalen voor extra luxe. Uit recent onderzoek blijkt dat in Amerika iPhones goed zijn voor meer dan 50% van de smartphones in het land. Wereldwijd is dat een ander verhaal. Android had 71,54% van het wereldwijde mobiele marktaandeel, terwijl Apple’s iOS op 27,81% kwam, volgens webanalyseservice StatCounter gegevens.

De iPhone blijft de absolute bestseller van Apple. De tech gigant is nog steeds voor meer dan de helft van zijn totale omzet afhankelijk van de smartphone en kan het zich dus niet veroorloven dat zijn paradepaardje bezwijkt onder dezelfde malaise die de rest van de smartphone-industrie treft. De wereldwijde verkoop van smartphones in de eerste helft van dit jaar met 10% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vandaar de verschillende soorten iPhones van basic tot Pro-modellen die uiteraard van de meest geavanceerde foefjes voorzien zijn. Geschat wordt dat Apple een brutomarge van 90% heeft op het prijsverschil tussen dezelfde modellen met grotere opslagopties.

Bij beleggers is Apple geliefd, en niet in de laatste plaats bij Warren Buffet. Apple is met ruim 40% weging het grootste aandeel in Buffet’s Berkshire Hathaway investeringsfonds en daarmee heeft het zo’n 5.4 % van de uitstaande aandelen van Apple in handen. Een veel gebruikte strategie die hedge funds als Berkshire Hathaway en andere grote partijen hanteren is het “buy the dip” principe.

Maar Apple is toch “duur”?

Apple wordt door vrij veel analisten gezien als “duur” ten opzichte van zijn peers omdat het wordt verhandeld tegen meer dan 25 keer de winst echter. Apple wordt al jarenlang als “duur” gezien maar als we simpelweg naar het koersverloop kijken dan is het al die tijd eerder duurder geweest om niet mee te doen. Voor een bedrijf dat herhaaldelijk de verwachtingen overtreft betaal je nou eenmaal een premium.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17677 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht