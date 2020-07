Apple: Niet ondergewaardeerd, Niet negeren

Apple krijgt vleugels met mooie meevallende cijfers en een aandelensplitsing (1:4). Maar maakt de EU Apple vleugellam?

De aandelen Apple zullen op 24/8 voor de 5e keer sinds 1987 worden gesplitst. Deze keer op 31/8 in de verhouding van 1:4. Het is niets anders dan een kosmische ingreep. De fundamentele beoordeling blijft hetzelfde: positief. Dat kan ook niet anders met zulke cijfers.

De verwachtingen van de analisten zijn volledig van tafel geblazen met een stijging van de omzet naar 59,7 miljard dollar. De meevallende winst per aandeel van 2,58 dollar (verwacht 2,04 dollar) laat de rekenwonders verbleken. Het thuiswerken als gevolg van het coronavirus heeft de afzet van pc’s een impuls gegeven. Het effect moet niet worden overdreven, hoewel de cijfers mooi zijn. De omzet van Mac was in de verslagperiode 22% hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Voor de iPad was dat 31% en voor de iPhone 16%.

Dominantie

De EU wil de dominantie van Apple en andere BigTech breken. Voor Apple is dat niet zo moeilijk: sta het toe om apps te installeren die niet in de Applestore staan. Laat de EU dan wel haar verantwoordelijkheid nemen om externe apps te controleren en van een keurmerk te voorzien. Smartphone- en pc-gebruikers moeten worden beveiligd. Android en Windows doen dat onvoldoende. De stijging van de verkoop van de iPhone (16%) benadrukt wat gebruikers willen: gemak en veiligheid, terwijl wereldwijd de afzet van smartphones in Q2 met 22% daalde.

Aandeel

Het aandeel Apple is pas echt tot de verbeelding gaan spreken sinds het dieptepunt begin 2009. Sindsdien is de koers met bijna 2.900% gestegen. De fundamentele waardering is eveneens sterk gestegen naar bijna 30 keer de winst bij een koers van 384,76 dollar. Die waardering lijkt hoog, maar afgezet tegen de winstgroei van 18% (per aandeel, verwaterd) is dat meer dan acceptabel. Apple is weliswaar niet ondergewaardeerd, maar het is een aandeel dat je niet mag negeren.

