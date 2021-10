Apple: WPA als verwacht

Apple heeft geen verassende cijfers gepubliceerd.

De kwartaalwinst van 1,24 dollar per aandeel is overeenkomstig de verwachtingen. De omzetstijging van 29% is iets lager dan verwacht, wat ook geld voor de omzet van iPhone en Mac. De omzetstijging van iPad van 21,4% is iets hoger dan geraamd. Apple heeft veel last van aanvoerproblemen. De duur van de leveringsproblemen van chips is afhankelijk van de ontwikkeling van de economie in 2022, meent Apple.

In de nabeurs daalde de koers met 3,5% naar 147,19 dollar. De koers/winstverhouding ligt een fractie boven de 27. Het aandeel doet een aanval op de top van enkele maanden geleden. Charttechnisch is het niet het meest ideale moment om de aandelen te kopen. Wachten totdat de RSI is gedaald.

