Arcadis wacht op definitieve doorbraak

Arcadis steeg gisteren met 1,10% tot 23,88 euro.

Dit was volgens Investtech de vijfde dag op rij dat het aandeel steeg. De afgelopen maand is het aandeel 16,49% gestegen. “Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 19,30 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Toch moeten beleggers niet overmoedig worden. Het aandeel is bezig met een aanval op de huidige weerstand van 23,60 euro. De koers staat daar weliswaar boven. De kans op een valse doorbraak is namelijk groot gezien de RSI en het feit dat het aandeel bovenin de bandbreedte staat. Ongetwijfeld zal er een nieuwe aanval komen. Daarna is 30 euro haalbaar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14546 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht