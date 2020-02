Arcelor minder speculatief dan het lijkt

ArcelorMittal heeft fundamentele en technische ruimte om woensdag positief te reageren op de kwartaalresultaten.

De halvering van de koers over de afgelopen 12 maanden staat in geen enkele verhouding tot de daling van de staal- en aluminiumprijs met respectievelijk 14% en 10% in dezelfde periode. Op 13,39 euro is het aandeel bovendien charttechnisch aantrekkelijk. De RSI geeft aan dat het aandeel behoorlijk oversold is en dat het prijsmomentum op zoek is naar een kentering. Op 13 euro ligt een steun voor de korte termijn.

