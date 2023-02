ArcelorMittal en staalprijs laten eenzelfde beeld zien

ArcelorMittal is voor de korte termijn niet geheel zonder risico.

Het resultaat is in Q4 flink uitgehold. Het bedrijfsresultaat was 1,3 miljard dollar tegen 5,1 miljard vorig jaar. Over heel 2022 daalde het bedrijfsresultaat naar 14,2 miljard dollar tegen 19,4 miljard dollar een jaar eerder. Het is positief dat de nettoschuld daalde naar 2,2 miljard dollar van 4,0 miljard een jaar eerder.

Voor dit jaar verwacht het bestuur een toename van de afzet met 5%. ArcelorMittal heeft vorig jaar last gehad van de dalende prijs van staal. In november is de prijs van staal zich gaan herstellen en staat weer op het niveau van begin vorig jaar.

De aandelenkoers laat een vergelijkbaar beeld zien als de staalprijs, die charttechnisch makkelijker met 20% kan stijgen dan dalen. Dat geldt ook voor het aandeel dat gisteren sloot op 27,50 euro. Mooi aandeel om op zwakke dagen puts te schrijven, vooropgesteld dat men het op levering kan laten aankomen. Charttechnisch is het aandeel voor de korte termijn toe aan een correctie. Voor de lange termijn zijn de trends positief.

