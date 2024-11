ArcelorMittal is niet koopwaardig na koerssprong

Het aandeel ArcelorMittal SA (MT) eindigde op 24,63 euro na een stijging van 6,5%.

Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 25 februari 2022, toen de stijging 10,1% bedroeg. Dit was de vierde dag op een rij dat het aandeel steeg. De omzet was bovendien hoog. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is technisch gezien licht positief voor de middellange termijn, meent Investtech.

Het technische plaatje strookt niet met de gang van zaken. De onderneming klaagt over de dumpprijzen vanuit China, waardoor omzet en winst volgens het concern onder druk staan. Desalniettemin was de winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboeking (ebitda) in het derde kwartaal met 1,6 miljard dollar hoger dan de 1,5 miljard dollar, maar het was wel 300 miljoen dollar lager dan het tweede kwartaal en beduidend lager dan de 2,2 miljard dezelfde periode vorig jaar.

ArcelorMittal is niet koopwaardig na de koerssprong. Misschien dat de opgaande beweging nog iets kan oplopen tot 26 euro. Een doorbraak door deze weerstand is niet waarschijnlijk gezien de RSI en het prijsmomentum.

