ArcelorMittal jaagt op doorbraak oude top (oppassen)

Kopers van de aandelen ArcelorMittal hebben of geen oog voor de gevaarlijke gevolgen van de inflatie of verwachten dat oplopen prijzen voor grondstoffen goed is voor de marge.

Gisteren steeg de koers met 4,6% tot 28,43 euro. De koers/winstverhouding is 5,4. In de huidige door kooplust opgejaagde markt zou ArcelorMittal een aanval kunnen doen op de oude top van 31 euro. Let wel. In 2018 ontstond een dubbele top op dit niveau. Daarna daalde de koers naar bijna 6 euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16638 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht