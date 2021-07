ArcelorMittal kan doorbraak niet blijven uitstellen

ArcelorMittal heeft sinds 2013 elke aanval op de magische grens van 30 euro afgeslagen. Waarom zou nu wel een doorbraak mogelijk zijn.

Voor een positieve aanval op de magische grens is wel iets bijzonders nodig. In ieder geval heeft het staalconcern mooie kwartaalresultaten geboekt. Het bedrijfsresultaat van 5,1 miljard dollar is 10% hoger dan verwacht. Positief is ook de daling van de schuld en de aankondiging dat voor 2,2 miljard dollar aan eigen aandelen wordt ingekocht. Bovendien zijn de afzetverwachtingen naar boven bijgesteld.

ArcelorMittal noteert een wel heel lage forward koers/winstverhouding van 3,3. Dit zegt meer over de markt dan de kwaliteit van het aandeel. Het is evenwel een duidelijke indicatie dat het aandeel goedkoop is en dan een aanval op de 30 euro rechtvaardig zou zijn. Bij een doorbraak kan de koers stijgen tot boven de 37 euro.

ArcelorMittal was gisteren 2,48 euro hoger op 29,65 euro.

