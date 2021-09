ArcelorMittal: Kopen of dumpen

Het is verleidelijk om ArcelorMittal op te pakken na de forse koersdip van gisteren.

Het aandeel daalde met 8% naar 25,02 euro. Echt vreemd is dat niet na de koersstijging van 136% in de afgelopen 12 maanden. Sinds begin dit jaar is de koers met 26% gestegen tegen +35% van staal en +44% van aluminium.

Het afgelopen jaar heeft de onderneming voortdurend beter dan geraamde kwartaalresultaten gepubliceerd. De koers/winstverhouding bedraagt 5,3. Er is een oude beurswijsheid dat de basisindustrie moet worden verkocht bij een lage koers/winst en worden gekocht bij een hoge k/w.

ArcelorMittal heeft in de afgelopen weken een aanval afgeslagen op de oude top van 31 euro in 2017. Steunniveaus liggen op 23 euro en 15 euro op basis van de opgaande beweging die in 2020 is ingezet.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16521 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht