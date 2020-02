ArcelorMittal: Kopen of gokken

ArcelorMittal is net als ING en ASR in de afgelopen 5 beursdagen met 11% gedaald. Kopen of gokken?

Aandelen zijn koopwaardig als we de analisten zouden geloven over de tijdelijke effecten van de uitbraak van het coronavirus, maar we moeten niet vergeten dat fondsmanagers als verwende vrouwen shoppen met de rijk gevulde creditcard van hun man of partner. Beursberen lijken niet voor hen te bestaan, want zij hebben zichzelf de statutaire verplichting opgelegd om vrijwel volledig belegd te zijn.

Goedgelovigheid wordt echter afgestraft. ArcelorMittal is in de afgelopen 12 maanden gehalveerd. In dezelfde periode daalde de prijs van kolen met 30%, die van Brent met 17% en werd staal 8% goedkoper en aluminium 11%. IJzererts steeg met 8% en goud zelfs met 25%.

De weekgrafiek geeft aan dat beleggers uiterst voorzichtig moeten zijn met ArcelorMittal. Het aandeel noteert 13,80 euro bij een ondergrens van de bandbreedte van 13,10 euro. Dat lijkt hoopgevend. Echter, het aandeel is al beneden de steun van 14,60 euro gekomen op basis van de beweging die in 2016 is ingezet. Hooguit kan daar tegenin worden gebracht dat de huidige marktomstandigheden bijzonder extreem zijn, maar dat neemt niet weg dat nu pas een steun ligt iets beneden de 7 euro. Nu kopen is dan ook zwaar gokken.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14581 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht