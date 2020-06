ArcelorMittal voor wie zich niet kan inhouden

ArcelorMittal kopen op 9,52 euro is alleen geschikt voor beleggers die de toppen en dalen van de coronacrisis kunnen overzien.

Charttechnisch en fundamenteel is het niet geheel risicoloos om deze aandelen op te pakken. De ondergrens van de bandbreedte (iets boven de 5 euro) valt samen met de dieptepunten uit 2016 en 2002. Er gaan veel stemmen op dat markten nog een keer de eerdere corona-lows zullen testen.

Het is een steun in de rug dat de prijzen van commodities zich de afgelopen 12 maanden overwegend redelijk goed hebben gehouden. De prijs van staal is 1% lager dan een jaar geleden en ijzererts staat 5% lager. Het probleem lijkt voor ArcelorMittal vooral te zitten bij de afzet(prijzen) door de afname van de economische potentie. Aan een harde sanering valt niet te ontkomen.

Voor de aandelen van de verliesgevende onderneming wordt 0,30 keer de boekwaarde betaald en nog geen 20% van de omzet. Het is niet verstandig om tegen de trend van de markt in de aandelen te gaan kopen. De trend staat nog duidelijk onder druk. Wie zich niet kan inhouden zou wat aandelen kunnen kopen en de longpositie stevig uitbreiden in een dalende markt.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14971 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht