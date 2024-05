ArcelorMittal: wachten op bevestiging

Het aandeel ArcelorMittal SA (MT) daalde met een lichte 0,8% en eindigde op 23,74 euro.

Het aandeel is hiermee voor de vijfde dag achter elkaar gedaald. Het aandeel doorbrak de steun bij 23,75 euro in een rechthoek patroon. Dit genereerde een verkoopsignaal en een verdere daling tot 23,00 euro in de loop van twee maanden is waarschijnlijk.

ArcelorMittal SA zit in een neerwaartse trend. Een verdere daling binnen deze trend mag verwacht worden. Is bij 23,75 door de onderkant van het rechthoekpatroon gebroken. Een definitieve doorbraak voorspelt een verdere daling naar 23,00 euro of lager. Het aandeel ligt tussen de steun bij 23,30 euro en de weerstand bij 24,30 euro. Een bevestigde doorbraak van een van deze niveaus geeft de nieuwe richting aan.

