Arif Husain (TRP): ‘Volatiele obligatiemarkten en lagere dollar’

De volatiliteit op de obligatiemarkten zal waarschijnlijk aanhouden als uitvloeisel van de kleverige inflatie, de vertragende groei, de banksector en het Amerikaanse schuldenplafond. Hierdoor ontstaan potentieel aantrekkelijke alfa-kansen voor beleggers op de vastrentende markten, meent Arif Husain, Chief Investment Officer en Head of International Fixed Income bij T. Rowe Price.

Omstandigheden zijn ideaal

Husain meent dat het huidige beleggingsklimaat gunstig is voor het genereren van alfa, omdat verhoogde volatiliteit ontwrichtingen creëert waarvan beleggers kunnen profiteren. Een voorbeeld hiervan is de VS, waar onrust in het bankwezen ertoe leidde dat de markten later dit jaar meerdere renteverlagingen inprijsden. Hoewel de Federal Reserve binnenkort de renteverhogingen kan pauzeren, denkt Husain dat het onwaarschijnlijk is dat de centrale bank snel daarna de rente zal verlagen, gezien de huidige Amerikaanse inflatie en arbeidsmarktdynamiek.

Het basisscenario van T. Rowe Price is dat de Amerikaanse rente langer hoger blijft dan de markten momenteel verwachten. Reden hiervoor is dat de prijsdruk weliswaar afkoelt, maar slechts matig en waarschijnlijk niet snel genoeg om de Fed in een renteverlagingscyclus te dwingen, aangezien de inflatie boven de doelstelling van 2% blijft. Een soortgelijk verhaal gaat op voor de arbeidsmarkt. Deze krijgt nu misschien iets meer lucht,, maar slechts geleidelijk en vanuit een positie van extreme krapte.

Tegen deze achtergrond komen Amerikaanse renteverlagingen waarschijnlijk niet op tafel voor 2023. Daarmee verwacht Husain dat de tweejarige rente op Amerikaanse staatsobligaties hoger zal uitvallen. Uiteindelijk wordt de Treasury-curve steiler of normaliseert hij naarmate de huidige renteverhogingscyclus ten einde loopt. Dit is een langetermijnvisie die volgens Husain zich over meerdere kwartalen zal uitspelen.

Uiteenlopende beleidscycli

Een andere belangrijke trend die de potentie om alfa te behalen verhoogd is het uiteenlopende monetaire beleid. Niet alle landen zitten in hetzelfde schuitje – centrale banken van opkomende markten zijn bijvoorbeeld eerder begonnen met het verhogen van de rente en zijn daarom dicht bij de piek of hebben hun renteverhogingscyclus beëindigd. De centrale banken in de opkomende markten kijken nu naar hoe lang zij de rente’ on hold’ kunnen houden voordat ze overgaan tot het verlagen van de rente. Waarschijnlijk zal een select aantal opkomende markten later dit jaar beginnen met versoepelen.

In de ontwikkelde markten verzachten sommige centrale banken, zoals de Australische, hun richtlijnen voor toekomstige verkrapping, terwijl andere, zoals de ECB, hawkish blijven in hun strijd om de inflatie te verlagen. De Bank of Japan (BoJ) neemt een uitzonderingspositie in met zijn accommoderende beleidskoers. Over het geheel genomen meent Husain dat deze verschillen in het monetair beleid gunstig voor beleggers zijn, aangezien zij zo in staat worden gesteld zowel lang als kortlopende obligaties in de portefeuille op te nemen.

Amerikaanse dollar dreigt te verzwakken

Na een lange periode van dollarsterkte dreigt de Amerikaanse dollar nu te verzwakken, meent Husain. Er zijn dit jaar een paar tekenen geweest dat de valuta een natuurlijke weerstand heeft bereikt nadat het niet in waarde steeg in tijden van verhoogde marktvolatiliteit, zoals de recente onrust in het bankwezen. Voor de toekomst wijzen verschillende indicatoren, waaronder de Amerikaanse economie die eerder in de late fase van de conjunctuurcyclus komt dan andere landen en de waarschijnlijkheid dat de Federal Reserve eerder pauzeert dan de meeste sectorgenoten, op een periode van dollarzwakte.

Belang van flexibiliteit

Husain verwacht dat de volatiliteit op de vastrentende markt hoog zal blijven te midden van kleverige inflatie, vertragende groei, aanhoudende geopolitieke risico’s en zorgen over de financiële sector. Er is ook de politieke impasse over het Amerikaanse schuldenplafond – hoe langer die aanhoudt, des te groter de risico’s. Hoewel deze omgeving waarschijnlijk uitdagend zal zijn, kan volatiliteit vaak leiden tot ontwrichtingen waarvan beleggers kunnen profiteren via flexibiliteit en actief management.

Met de hogere volatiliteit die waarschijnlijk zal aanhouden, verwacht Husian dat er in de toekomst meer kansen zullen ontstaan om bedrijfsobligaties aan de portefeuille toe te voegen, maar voor nu heeft hij het gevoel dat deze mogelijkheid is gepasseerd. Bedrijfsobligaties kunnen later dit jaar voor enkele stevige uitdagingen komen te staan. De impact van de verkrapping van het monetaire beleid gaat meestal gepaard met een groeivertraging, dus het is mogelijk dat er op een gegeven moment andere spanningen kunnen ontstaan, vooral gezien het agressieve tempo van renteverhogingen sinds 2022. Bovendien kan de recente onrust in de banksector in de toekomst leiden tot strengere kredietvoorwaarden, wat de economie nog meer tegenwind kan geven.

Over het algemeen meent Husain dat de huidige omgeving van verhoogde volatiliteit, economische onzekerheid en de naderende keerpunten in rentecycli wereldwijd zich goed lenen voor een actief beheerde wereldwijde obligatiestrategie, die flexibel is en een sterke nadruk legt op het dynamisch beheren van de duratie.

