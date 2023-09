Artaz (LFDE): ‘Beleggers moeten blikveld verruimen’

De economische vooruitzichten lijken een stuk minder rooskleurig dan in het eerste halfjaar, toen de economie opvallend goed standhield. De Visie van Enguerrand Artaz, fondsmanager La Financière de l’Echiquier.

In China is de vrees ontstaan dat de terugval van de vastgoedsector, die inmiddels ook bedrijven raakt die tot de meest solide van de sector worden gerekend, blijvende gevolgen zal hebben voor de potentiële groei van China en zich verder zal uitbreiden via het shadow banking-systeem. In de eurozone blijven de macro-economische cijfers teleurstellend laag en lopen steeds verder terug, net als de laatste PMI-indexen, die nu weer op het laagste niveau staan sinds de staatsschuldencrisis van 2011-2012, als we de coronalockdowns buiten beschouwing laten. Bovendien zijn enkele belangrijke landen van de regio – Duitsland en Nederland – intussen in een recessie beland. In de Verenigde Staten, ten slotte, zou de consumptie de komende maanden sterk kunnen vertragen.

De Amerikaanse consumptie, die lange tijd opvallend veel veerkracht heeft getoond, krijgt namelijk te maken met tegenwind uit verschillende hoeken. Ten eerste is het spaaroverschot dat tijdens de coronacrisis was opgebouwd, nu volledig uitgegeven. Bovendien is de spaarquote al bijna twee jaar lang aan de lage kant, waardoor er geen nieuwe reserves zijn opgebouwd.

Daarnaast loopt het moratorium op studieschulden, dat bijna drie jaar van kracht is geweest, binnenkort af en heeft het Amerikaanse hooggerechtshof een streep gezet door het plan van gedeeltelijke kwijtschelding, dat gesteund werd door Joe Biden. Dat betekent dat 43 miljoen Amerikanen vanaf 1 september 2023 iedere maand weer hun studielening moeten aflossen. Dat heeft heel wat gevolgen voor hun budget. Tot slot begint de kredietverlening als motor van de consumptie te verzwakken. De kredietkaartrente is namelijk gestegen naar meer dan 22%, wat heeft geleid tot een snelle toename van het aantal wanbetalingen op deze vorm van kortlopend krediet. Dit heeft uiteindelijk een negatief effect op de verkoop, zoals winkelketen Macy’s opmerkte in haar laatste kwartaalverslag.

De aandelenmarkten hebben net een rally van bijna een jaar achter de rug, voornamelijk aangewakkerd door stijgende waarderingen in complexe macro-economische en monetaire omstandigheden die grotendeels werden genegeerd. In het verlengde daarvan lijkt het vrij logisch dat beleggers, ondanks de verbazingwekkende prestaties van sommige techreuzen, hun zoomlens gaan vervangen door een groothoeklens om een totaalbeeld te krijgen van alle mogelijkheden.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18877 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht