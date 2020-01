Arvind Krishna in de wolken als nieuwe CEO van IBM

Bij IBM is CEO Ginni Rometty aan de kant gezet, omdat zij onvoldoende in staat is gebleken de commerciële slag naar de cloud te maken.

Arvind Krishna is benoemd tot de nieuwe CEO. Het is een begrijpelijk beslissing vanuit het oogpunt van het creëren van aandeelhouderswaarde. Over de afgelopen 5 jaar steeg de Nasdaq met 88% en daalde IBM met 16%. Op 136,77 dollar noteert het aandeel 12,6 keer de winst. In de afgelopen jaren was dat een start voor een behoorlijk krachtige opgaande beweging.

