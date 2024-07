ASM groeit sneller dan verwacht door de AI-rally

Door een orderinstroom van €755 miljoen in het tweede kwartaal van 2024 heeft ASM International de verwachting van €708 miljoen ruimschoots overtroffen. Met zijn chipmachines staat het bedrijf uit Almere aan de basis van de wereldwijde AI-rally. Zolang die niet ten einde is, ziet het er zonnig uit, ook voor beleggers. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Het succes van NVIDIA, TSMC en ASML is ook het succes van ASM. Het bedrijf maakt machines die siliconen wafers geschikt maakt om bewerkt te worden in de machines van ASML. De investeringen in nieuwe technieken, die ASM in de afgelopen jaren heeft gedaan, betalen zich voor een belangrijk deel uit tussen nu en 2027. Hoe groter de adoptie van de meest geavanceerde chips in het algemeen en die van AI-chips in het bijzonder zal zijn, hoe groter de stijging van het bedrijfsresultaat van ASM. Anders dan bij ASML zijn er in deze niche wel kapers op de kust, zoals het Amerikaanse Applied Materials, maar getuige het marktaandeel van 60% is ASM heer en meester. In een wereldwijde race om AI-dominantie stappen chipproducenten zoals TSMC, Samsung en Intel niet graag over naar een concurrent als een bepaalde machine zich eenmaal heeft bewezen.

Omzetverwachting naar boven bijgesteld

In het tweede kwartaal van 2024 kwam de omzet uit op €706 miljoen. Dat is hoger dan de afgegeven bandbreedte van €660 tot €700 miljoen, die aan het begin van dit jaar nog werd ingeschat op €600 tot €640 miljoen. ASM groeit dit jaar dus echt sneller dan eerder werd gedacht. Voor de omzet in de tweede helft van het jaar verwacht ASM niet langer 10%, maar 15% hoger uit te komen dan in de eerste helft. De machinefabrikant nadert daarmee dit jaar al een mijlpaal van €3 miljard, die als ondergrens is gesteld voor de verwachte omzet in heel 2025. Dat betekent het achtste jaar groei op rij (zie tabel). Met een bruto winstmarge van bijna 50% verdient ASM ruimschoots voldoende om door te blijven investeren om de verwachte massaproductie van 2 nanometer chips in 2025 en daarna mogelijk te maken.

Er blijven risico’s

Waar zit het risico? Nieuwe exportrestricties, opgelegd door de VS, zouden roet in het eten kunnen gooien, maar ze zijn moeilijk in te schatten. De grootste financiers van het ‘AI-feestje’ zijn de Big Tech bedrijven, zoals Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Apple en de bedrijven van Elon Musk. Minder investeringen in de keten voor geavanceerde (lees: dure) chips zou de groei kunnen vertragen, al dan niet tijdelijk.

ASM is dit jaar tot nu toe met 52% koerswinst de grootste stijger in de AEX Index, nadat in 2023 al 93% werd bijgeboekt.

Tabel. Omzet en omzetstijging van ASM per jaar

Jaar Omzet mld. Stijging 2016 0,60 2017 0,74 23% 2018 0,82 11% 2019 1,28 56% 2020 1,33 4% 2021 1,73 30% 2022 2,41 39% 2023 2,63 9% 2024 2,88* 10%*

* Verwachte cijfers op basis van bedrijfspublicaties

