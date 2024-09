ASMI, ASML en Besi technisch in beeld

De techfondsen lijken begonnen te zijn aan een kentering na een uitspraak van Nvidia-topman Jensen Huang tijdens een tech-conferentie van Goldman Sachs.

“Het eerste dat men moet onthouden is dat AI niet over een chip gaat; AI gaat over een infrastructuur.” Het gaat niet langer over het plaatsen van chips in een computer, het gaat om het totale plaatje. Hardware en intelligence-power ontmoeten elkaar in een product.

Hoe staat een beperkte selectie van techaandelen er charttechnisch voor, waarbij geen vraagtekens hoeven te worden geplaatst bij de fundamentele kwaliteit.

ASMI staat op 543,30 euro onderin de bandbreedte. De bovengrens ligt op 643 euro.

ASML noteert 698,10 euro. De bovengrens van de bandbreedte ligt op 899 euro.

Besi staat op 107,70 euro flink stuk beneden de bovengrens van 129 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

