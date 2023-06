ASMI goedkoop, maar nog niet koopwaardig

Het aandeel ASM International NV (ASM) eindigde op 384 euro na een daling van 2,6%.

Investtech: “Dit was de zesde dag op een rij dat het aandeel daalde. Het aandeel doorbrak de steun bij 388 euro in een dubbele-top patroon. Dit genereerde een verkoopsignaal en een verdere daling tot 368 euro in de loop van één maand is waarschijnlijk.”

ASMI is actief in een groeisector, maar op de beurs heeft de hele sector een lastige periode meegemaakt. De koers/winst is hierdoor gedaald tot beneden de 13. Dat is overdreven. De vraag is wanneer het aandeel koopwaardig is. In ieder geval nu nog niet. De koers staat de hoog in de bandbreedte bij een hoge stand van de RSI. Wachten met kopen.

