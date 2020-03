ASMI in een week 26% gestegen

ASM International sloot gisteren 4,25% hoger op 88,26 euro.

Investtech: “De afgelopen week is het aandeel 26,59% gestegen. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn.”

De indicatoren zijn nog positief. De RSI is halverwege de opgaande beweging. De bovengrens van de bandbreedte ligt op 118 euro. Het aandeel noteert 12,6 keer de geschoonde winst per aandeel op jaarbasis. Vanuit die optiek is een stijging naar de bovengrens te rechtvaardigen.

