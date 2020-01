ASMI noteert 20 keer de winst

ASMI heeft in het vierde kwartaal voor meer dan 370 miljoen euro aan nieuwe opdrachten ontvangen. Voor het bestuur reden om te voorspellen dat de omzet over het laatste kwartaal van 2019 hoger zal zijn dan de eerder gemelde bandbreedte van 310 – 330 miljoen euro. De koers is 8,5% hoger op 116,75 euro. De koers/winst bedraagt 19,9. De koers staat bovenin de bandbreedte op week- en maandbasis

