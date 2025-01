ASMI verbreekt steun en kan verder onderuit

Het aandeel ASMI heeft dit jaar ruim 6% verloren. De leverancier van productiemachines voor de halfgeleiderindustrie ligt er zwak bij en kreeg maandag een flinke tik door het nieuws rond de Chinese AI-tool DeepSeek. Dinsdag moest het nog eens 3,7% inleveren op 515,00 euro.

Investtech: “ASM International eindigde maandag op 535 euro na een daling van 12,2%. De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 15 oktober 2024, toen de daling 13,9% was. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 307 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat vier keer zoveel is als de normale omzet per dag. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft de steun rond 545 euro verbroken en een verdere daling is waarschijnlijk.”

ASMI trendmatig negatief op de middellange termijn

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht