ASMI ziet in roerige chipmarkt nog volop kansen

ASM International (ASMI) sloot 2022 af in stijl met een omzetgroei van 33% ten opzichte van 2021. Voor het zesde jaar op rij laat de specialist in de fabricage van geavanceerde machines voor de productie van semiconductor chips omzetgroei met dubbele cijfers zijn. Daar lijkt voorlopig geen einde aan te komen.

Mede door de acquisitie van LPE in oktober 2022 is het orderboek voor 2023 goed gevuld met opdrachten van klanten die willen groeien op het gebied van high-performance computing, 5G en nu ook elektrische auto’s. Wel verwacht ASMI dat het aantal orders wat zal afnemen in de tweede helft van 2023.

ASMI trekt extra geld uit om verder te investeren in toekomstige groei. Daar ligt het risico: wereldwijd wordt er op zoveel plaatsen zoveel geïnvesteerd, dat er over een aantal jaren mogelijk overcapaciteit ontstaat. ASMI zelf is er van overtuigd superieure producten te leveren, waardoor zij het in zo’n klimaat juist beter doet dan de concurrentie.

Beleggers lijken daarin mee te gaan, want het aandeel is in de afgelopen zes maanden met bijna 50% gestegen. Daarmee is het aandeel niet meer goedkoop te noemen. Maar als men de groei van de afgelopen jaren weet vast te houden is de huidige koers goed te rechtvaardigen en zit er mogelijk nog meer in het vat.

Beleggers leken het optimisme van ASMI niet te delen, het aandeel zag gedurende de dag het verlies oplopen tot 8% op 301,95 euro..

