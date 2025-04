Jean-Paul van Oudheusden (eToro): ‘ASML, ASM en Besi voorlopig in de wachtkamer’

Aandelen op het gebied van Artificial Intelligence staan dit jaar flink onder druk (zie tabel). Na een periode van euforie en te hooggespannen verwachtingen is er in de markt teleurstelling ontstaan dat de wereldwijde investeringen van honderden miljarden nog niet zijn terugverdiend. Wat dat betreft volgt de ontwikkeling van AI bijna perfect de hype cycle van onderzoeksbureau Gartner. Op dit moment zijn er meerdere indicaties die wijzen op een hervatting van de positieve trend. Dat is zeker ook van belang voor de Nederlandse chipaandelen ASML, ASMI en Besi. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Tijdens de fase van teleurstelling bleven verkopers van laptops, pc’s en andere consumentenelektronica zitten met teveel voorraden. ASML gaf dat tijdens de Investor Day in november 2024 onder andere aan als reden voor een lagere groeiverwachting.

Op dit moment blijven op de beurs de bedrijven die geheugenchips maken, zoals Samsung, SK Hynix en Micron, relatief goed liggen. Zij zien de vraag weer aantrekken. Dat komt mede doordat experimenten met AI-modellen, zoals ChatGPT, Gemini, Llama, Perplexity, Grok en DeepSeek, steeds vaker verbluffende resultaten opleveren. Het gebruik van deze modellen is nog niet wijdverspreid, maar een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg.

De investeringen in AI blijven doorgaan

Dinsdagavond tekende president Trump in de Verenigde Staten een decreet om de Chips Act, van zijn voorganger Biden, anders vorm te geven. Wat zijn plan precies is, is nog niet bekend, maar er zal allicht meer geld mee gemoeid zijn. Voor project Stargate haalde hij eerder al $500 miljard op bij Oracle, OpenAI en Softbank. TSMC zegde $160 miljard toe, te besteden aan nieuwe fabrieken op Amerikaanse bodem. OpenAI haalde deze week $40 miljard extra financiering op. Het niet-beursgenoteerde bedrijf wordt nu gewaardeerd op $300 miljard. Ook in andere landen, zoals Taiwan, Zuid-Korea, China en Japan wordt stevig aan de weg getimmerd. Tel dit op bij de kapitaaluitgaven van Amazon, Microsoft, Alphabet en Meta en de conclusie is dat het vertrouwen van investeerders in de toekomst van AI onveranderd groot is.

Nederlandse bedrijven kunnen niet meteen mee

De Nederlandse chippers ASML, ASM en Besi, die chipmachines maken, zitten in zekere zin in de wachtkamer. Amerika is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse chippers en de aandelen gingen gisteren met gemiddeld zo’n 3% onderuit na de aangekondigde importheffingen. Op het moment dat chipmakers zoals TSMC, Intel en Samsung, maar ook Micron, SK Hynix en het Japanse Rapidus, nieuwe fabrieken daadwerkelijk gaan inrichten komen zij aan de beurt. Als de voortekenen juist blijken te zijn gloort er ondanks de dreigende handelsoorlog wel degelijk hoop op herstel voor beleggers in ASML, ASM en Besi.

Tabel. Rendementen van AI-aandelen in 2025

Aandeel Rendement 2025* Meta Platforms 0% Microsoft -9% ASML -9% Apple -11% Amazon -12% TSMC -15% Alphabet -17% NVIDIA -18% ASM -27% Besi -27% Broadcom -27% Arista Networks -29% Tesla -34%

Bron: Koersrendementen in lokale valuta t/m 1 april

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht