ASML boekt opnieuw recordomzet

Voor het eerste kwartaal van 2023 verwachtte ASML een omzet tussen de €6,1 en €6,5 miljard. Het werd €6,7 miljard. Van dat bedrag kwam €5,3 miljard uit de verkoop van nieuwe machines. De brutomarge kwam met 50,6% iets hoger uit dan verwacht en de winst daardoor op maar liefst €2,0 miljard in het kwartaal. Klanten van ASML plaatsen hun orders ver van tevoren, daarmee worden de kwartaalcijfers op de korte termijn voorspelbaar. Met het oog op de lange termijn vielen twee zaken ons op vanmorgen. De Visie van eToro.

Voorafgaand aan de cijfers was er in de markt speculatie dat een van de grootste klanten, het Taiwanese TSMC, de bestellingen in Veldhoven terug zou schroeven. Sommige analisten voorspelden zelfs een daling van maar liefst 40%. En wat blijkt? De nieuwe bestellingen bij ASML kwamen in het eerste kwartaal uit op €3,8 miljard ofwel 40% lager dan de €6,3 miljard in het vorige kwartaal. Een direct verband met TSMC is niet te leggen. Op korte termijn is er geen enkele reden tot zorg: ASML krijgt meer opdrachten dan het kan verwerken. Toch is het te verwachten dat een deel van de beleggers hier zenuwachtig van wordt.

Belangrijk in de toelichting van het management later vandaag is of het hier gaat om tijdelijk minder bestellingen (omdat sommige chipfabrikanten eerst de voorraad nog willen opmaken) of structureel minder bestellingen. In het persbericht spreekt bestuursvoorzitter Wennink van ‘gemengde signalen’ uit de markt. Voorlopig is het orderboek gevuld met opdrachten ter waarde van €38,9 miljard. Omgerekend is dat goed voor zo’n 5 à 6 kwartalen omzet. Bemoedigend is dat ASML het vooruitzicht van meer dan 25% omzetgroei in 2023 handhaaft.

EUV en logic chips nóg belangrijker

In de kwartaalcijfers dragen EUV-machines 54% (was 49%) bij aan de totale omzet. Kijken we naar de toepassing van de machines door eindgebruikers dan zien we het percentage ‘rekenchips’ (Logic) oplopen naar 70% (was 64%) ten koste van ‘geheugenchips’ (Memory). Dat beeld zagen we ook al terug in de cijfers van bijvoorbeeld Samsung, dat meer vraag zag naar producten voor datacenters dan mobiele telefoons. Het maakt ASML wel nog meer afhankelijk van paradepaard EUV.

Juist de nieuwe orders in EUV-machines liepen in het eerste kwartaal nog harder terug dan het gemiddelde: €1,6 miljard is 53% lager dan de €3,4 miljard in het vierde kwartaal van 2023. Het laat zien dat ook ASML niet immuun is voor een naderende recessie in de tweede helft van 2023 of begin 2024.

Daarnaast speelt natuurlijk nog het op handen zijnde exportverbod naar China. Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken, zei gisteren in een interview met de Frankfurter dat haar ministerie verwacht in juli de nieuwe exportvergunning te publiceren. Dat verhoogt voor beleggers alleen nog maar meer de spanning in aanloop naar de volgende kwartaalcijfers eind juli.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18417 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht