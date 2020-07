ASML: Doorgeschoten waardering voor kwaliteit

ASML is op basis van de koersstijging een kwetsbaar aandeel geworden. Woensdag worden de cijfers gepubliceerd.

De koers van ASML is sinds het dieptepunt in maart met bijna 100% gestegen naar 348,70 euro. Fundamenteel is vrijwel zeker weinig veranderd in de afgelopen maanden. De ontwikkeling van de orderontvangst is belangrijker dan het aantal afgeleverde systemen.

Het aandeel noteert bij een koers van 348,70 euro 55,2x de winst, 12,5x de omzet en 11,5x de boekwaarde. ASML is een prachtig bedrijf met een doorgeschoten aandeel. Op dag- en weekbasis staat de koers bovenin de bandbreedte.

