ASML: Even onmisbaar als riskant

ASML publiceert woensdag haar kwartaalbericht. De koers staat 1,6% hoger op 333,60 euro.

In juli noteerde het aandeel iets boven de 350 euro. Fundamenteel is het aandeel niet goedkoop met een koers/winst van tegen de 47. Dat is een lokroep voor een stevige correctie bij tegenvallende resultaten. De unieke positie van ASML in de tech-industrie kan als een vangnet worden gezien.

Toch zullen beleggers waakzaam moeten zijn. Ook een vangnet kan scheuren. Kijk naar Intel, waarvan het aanzien onder zware druk is komen te staan door de introductie van processoren waar de industrie niet over te spreken was. Over de afgelopen 12 maanden moet Intel het doen met een koersstijging van 5% tegen 41% voor ASML en 205% voor Nvidea.

Voor ASML ligt de bovengrens van de bandbreedte op het huidige niveau. Op weekbasis ligt de bovengrens op 340 euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15382 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht