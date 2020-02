ASML is nog ver verwijderd van steun

ASML daalde gisteren met 5,04% naar 271 euro.

Investtech: “We moeten terug naar 20 mei 2019 om een even grote daling te vinden. Toen daalde het aandeel met 6,29%. Technisch ziet het er echter goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

De trend voor het aandeel laat weliswaar een stijgende trend zien. Andere indicatoren in de weekgrafiek zijn minder hoopgevend. Het aandeel is nog sterk overbought. De ondergrens van de bandbreedte ligt op 230 euro. Dat sluit redelijk aan bij de steun op basis van de opgaande beweging die begin vorig jaar is ingezet.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

