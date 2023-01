ASML is pas halverwege

ASML behaalde in 2022 een recordomzet van €21,1 miljard (14% meer dan in 2021), maar geen recordwinst. Die viel met €5,6 miljard namelijk ongeveer 4% lager uit dan in 2021.

eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden: “Dat is goed te verklaren door de hoge investeringen in nieuwe fabrieken en de ontwikkeling van een nieuwe generatie EUV-machines. Ook het vierde kwartaal van 2022 leverde een recordomzet op van €6,4 miljard. Daar tegenover staat een terugval van de nieuwe orders van €8,9 miljard in Q3 naar €6,3 in Q4 (-29%). Dat is het laagste niveau van de afgelopen vijf kwartalen. CEO Peter Wennink lijkt uit te gaan van een tijdelijke dip, want voor heel 2023 verwacht hij een omzetgroei van 25%. Die is erop gebaseerd dat klanten aangeven te verwachten dat in de tweede helft van het jaar de groei weer zal aantrekken.”

Ik zou me niet te druk maken om dat dipje, omdat de markt waarop ASML actief nog kan verdubbelen. Minpuntje is dat de polarisering van de wereld(markten) een druk op de marge zal leggen.

ASML noteert 617,10 euro (+0,2%). Aandeel vasthouden, fundamenteel en technisch. Ook puts mogen worden geschreven.

