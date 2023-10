ASML kan nog slechts een keer knallen (in 2025)

De koers van ASML is vanmorgen met 3,3% gedaald naar 554,30 euro na de publicatie van het kwartaalbericht.

De winst per aandeel van 4,81 euro ligt ver boven de verwachting van 4,58 euro. Minpunt is de daling van de orderinstroom naar 2,6 miljard euro tegen 8,9 miljard euro vorig jaar en een verwachting van 4,4 miljard euro. Pluspunt is de meevallende brutomarge van 50,4% door de productmix en eenmalige kosteneffecten.

In de verslagperiode is de omzet uitgekomen op 6,7 miljard euro tegen 6,9 miljard euro een kwartaal eerder. ASML verwacht voor het vierde kwartaal een omzet van 6,7 tot 7,1 miljard euro met een brutomarge van 50 tot 51 procent. Voor 2024 hoeft geen spannende groei te worden verwacht als gevolg van de cyclus van halfgeleiders, maar het omslagpunt is mogelijk aan het einde van het jaar.

Het resultaat in 2024 zal op het niveau liggen van 2023. In 2025 zal sprake zijn van een significante groei met een jaaromzet van 30-40 miljard euro tegen 27,2 miljard euro dit jaar, althans volgens de schatting van ASML. In 2030 zal de omzet zonder tegenwind oplopen tot 60 miljard euro bij een marge van 56-60%.

Uit deze cijfers en prognoses valt te concluderen dat de omzetgroei de komende jaren gemiddeld 10% per jaar zal bedragen. De winstgroei zal uit kunnen komen op ongeveer 13-15% door de verbetering van de marge. De periode van sappige groei lijkt voorbij.

