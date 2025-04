Jean-Paul van Oudheusden (eToro): ‘Kwartaalcijfers ASML als verwacht’

Tijdens de presentatie van ASML’s bedrijfscijfers over het eerste kwartaal was de irritatie over de onduidelijkheid rond de Amerikaanse importheffingen voelbaar. CEO Fouquet ziet de vraag bij klanten aantrekken, maar door de aangekondigde Amerikaanse importheffingen onderneemt hij met de rem erop. Als die over negentig dagen alsnog worden ingevoerd dreigt 2025 voor ASML het tweede overgangsjaar op rij te worden.

De omzet van ASML in het eerste kwartaal kwam met €7,7 miljard uit in de “middenprik” van de afgegeven verwachting van €7,5 tot €8,0 miljard. De nettowinst bedroeg €2,4 miljard, geholpen door een verbeterde brutomarge van 54% doordat afnemers iets meer accessoires bestelden. Het bedrag van de nieuw geplaatste bestellingen bleef met €3,9 miljard achter bij de marktverwachting van €4,7 miljard. ASML CFO Roger Dassen legde een vorige keer al uit dat daar niet teveel waarde aan moet worden gehecht, omdat boekingen soms net in het ene kwartaal of net in een volgend kwartaal binnenkomen. De chipmachinemaker stopt daarom in 2026 met het bekendmaken van de orderinname op kwartaalbasis. ASML kocht in de eerste drie maanden van 2025 voor €2,7 miljard eigen aandelen in onder het lopende inkoopprogramma.

Omzetdoelstelling voor 2025 gehandhaafd, maar sterk afhankelijk van importheffingen

Voor het tweede kwartaal verwacht ASML een iets lagere omzet tussen de €7,2 en €7,7 miljard, maar Fouquet en Dassen houden vast aan de eerder afgegeven doelstelling van €30 tot €35 miljard voor het hele jaar. De bovenkant van de bandbreedte kan worden gehaald als reeds geplaatste orders, met name in verband met positieve AI-ontwikkelingen, op de geplande tijdstippen kunnen worden uitgeleverd. Onzekerheid over importheffingen zou tot vertraging kunnen leiden.

ASML zelf heeft zowel direct als indirect te maken met eventuele importheffingen. Als over negentig dagen 20% betaald moet worden over invoer in de Verenigde Staten raakt dat het bedrijf op drie manieren: Levering van nieuwe systemen, levering van onderdelen voor bestaande systemen en levering van onderdelen voor eigen productielocaties in de VS. De meeste onzekerheid zit in een afname van de groei van de wereldeconomie door hogere belastingen in de VS. ASML houdt rekening met de onzekerheid door de verwachting voor de bruto winstmarge in te schatten op 50% tot 53%, wat een grotere bandbreedte is dan gebruikelijk.

Nieuwe testresultaten high-NA EUV een mogelijke katalysator voor het aandeel

De gepresenteerde resultaten zijn goed, maar zullen de aandelenkoers op dit moment niet omhoog brengen. Naast meer duidelijkheid over de importheffingen zijn testresultaten van de meest geavanceerde EUV-machines een mogelijke katalysator op de korte termijn. Inmiddels hebben drie klanten deze machines in gebruik. ASML verwacht hun feedback in de komende weken te ontvangen.

