ASML naar 1.100 in 2025: een droomkoers?

De kwartaalcijfers van ASML waren helemaal niet zo slecht. Sterker nog, het overtrof zelfs de verwachtingen van de analisten. De chart biedt kansen. Een prognose van Yelza Money Care.

Eerst even het grote beeld bepalen middels een grafiek over de afgelopen 5 jaar. Links ziet u de opleving nadat COVID19 onder controle kwam. Gevolgd door een flinke correctie om vervolgens vanaf eind 2022 de enorme opmars te maken. Deze bereikte haar hoogtepunt door AI-hype in juli 2024 op de koers boven de

€ 1.000,-. Vanaf dat moment gaat de lucht eruit en komen we met ASML weer bijna met beide voetjes op de grond en kunnen we ons klaar gaan maken voor de volgende fase.



Laten we niet vergeten dat ASML als wereldleider in de fotolithografie een fantastische positie heeft in een sector met enorme groeipotentie. Zonder alle fundamentele factoren expliciet te benoemen mogen we stellen dat ASML in de basis een aandeel is dat in elke lange termijn aandelenportefeuille moet zitten.

ASML heeft het afgelopen jaar ook geprofiteerd van de hype rondom AI waardoor de verwachtingen te hoog zijn gesteld. Dit blijkt maar weer want de hype is weer even over en de koers zakt. Dit geeft echter wel mogelijkheden voor de lange termijn. Vanaf het huidige niveau van circa € 621,- kunnen we een herstel verwachten. Vervolgens maakt de koers van ASML het patroon af door een laatste daling tot € 540,- en mogelijk zelfs € 500,-. Vanaf daar is de naar verwachting de weg weer vrij voor de voortzetting van de lange succestrend en hebben we een koersdoel eind 2025 van circa € 1150,-.

ASML is een fantastisch bedrijf in een prachtige sector met voortreffelijke toekomstperspectieven. De verwachtingen binnen de sector zijn in het afgelopen jaar te hoog gespannen geweest waardoor er in de afgelopen maanden een correctie plaatsvindt.

Beleggen blijft een kwestie van geduld want wij verwachten het koopmoment rond het uitkomen van de volgende cijfers in januari 2025. In de zone € 540-€ 500 ontstaat er een lange termijn koopkans met koersdoel boven de € 1100,-. Het wachten waard. Indien u niet wilt wachten en op dit moment overweegt om een positie in te nemen dan is dat voor de lange termijn niet onaantrekkelijk maar hou dan wel rekening met een tussentijdse daling.

29 januari 2025 komt ASML weer met cijfers. We kijken ernaar uit.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20390 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ ASML naar 1.100 in 2025: een droomkoers? ”

Terug naar het nieuws overzicht